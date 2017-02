L’arrivo delle reliquie: le campane vinceranno su WhatsAapp

Bernadette, la Santa di Lourdes a Cuveglio

Sul tavolo della canonica c’è un MacBook, ci sono due cellulari - uno è un Iphone6. Don Gianluigi Bollini, da 11 anni a Cuveglio, è un parroco tecnologico, che mentre si parla di alcuni particolari della figura di Bernadette, la santa di Lourdes, consulta la posta elettronica, gira le foto in tempo reale e naviga su internet: «Si si, ti ascolto, sto cercando una cosa su wikipedia».

Quattro chiacchiere, il giro in chiesa per vedere la location dei questa festa della fede rappresentata dall’arrivo dell’urna della Santa e le foto della facciata della chiesa rigorosamente girate su WhatsAapp: «Ho quelle di quando c’è il sole e non ci sono macchine, sai il giovedì è giorno di mercato, c’è un po’ di movimento».

Già, WhatsAapp: martedì prossimo è previsto l’arrivo, in giornata, delle reliquie, ma ancora non si sa a che ora.

Per questo ci sarà un rosario non appena giunte in paese. Ma come farlo sapere ai fedeli? Un post sulla pagina Facebook? Un messaggio al gruppo WhatsAapp? Telegram?

«No, niente di tutto questo: suoneremo campane a festa. E i fedeli arriveranno, abbiamo detto alla nostra gente di tenersi pronta». (nella foto,il campanile di Cuveglio)