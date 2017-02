L’assessore: «Fatto grave, subito riunione con Trenord e Rfi»

Foto varie

«Lunedì chiederò una riunione con Trenord ed Rfi. Quanto accaduto venerdì sera è un fatto grave».

Dopo un primo commento a caldo sui social in merito alla disavventura raccontata dall’attore Francesco Pellicini sulla linea ferroviaria Milano-Luino, l’assessore ai trasporti di Luino Alessandra Miglio torna ufficialmente sulla questione chiedendo chiarimenti all’azienda che si occupa del trasporto pubblico regionale e a Rfi, responsabile delle infrastrutture.

«Qui il punto riguarda infatti non solo l’obsolescenza dei treni, ma anche carenze legate alla gestione delle stazioni, come la questione della scarsa illuminazione. Lungi da me accertare le responsabilità dell’accaduto, ma è ora che venga proposta una soluzione organica».

L’assessore usa spesso la linea per gli spostamenti, e ne conosce le carenze: «Più di una volta ho “bucato” coincidenze e appuntamenti per problemi legati al servizio – spiega – . Mi dicono che, statistiche alla mano, questa linea è una delle meno utilizzare della Lombardia e a pensarci bene è un vero e proprio gatto che si morde la coda: con un trattamento di questo genere, e non mi riferisco solo al riscaldamento che spessissimo non funziona, è chiaro che gli utenti tendono ad usare il meno possibile questa tratta. Conosco persone che si spostano a Varese in auto e da lì cominciano il viaggio in treno».

«La cosa grave – conclude Alessandra Miglio – è che non vengono sostituiti i treni. Chiederò un piano su come si intende andare avanti: non è possibile che l’azienda non sia in grado di dare soluzioni in tal senso».