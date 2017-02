L’attrattività scolastica di Busto? Eccellenza da preservare

ite tosi busto arsizio

Busto Arsizio è un’eccellenza scolastica ma rischia di non poter esprimere tutto il suo potenziale attrattivo a causa di criticità, prima tra tutte quella che riguarda i trasporti, che mettono a rischio le iscrizioni. Ite Tosi, liceo Crespi, liceo Tosi, liceo artistico Candiani risultano sempre nelle prime 9 posizioni tra le scuole della loro categoria in Lombardia secondo le classifiche di Eduscopio (qui gli articoli sull’argomento).

Per questo la consigliera comunale di Forza Italia Mariangela Buttiglieri, in qualità di presidente della Commissione Cultura, ha deciso di proporre un calendario di incontri da condividere con i dirigenti delle scuole, l’assessore alla cultura Paola Magugliani e il sindaco Emanuele Antonelli.

«Il fine degli incontri è legato alla opportunità e necessità di valorizzare, sostenere e promuovere le eccellenze scolastiche e formative della nostra Città – scrive in una lettera la presidente -. A settembre la Fondazione Agnelli ha certificato molti Istituti cittadini collocandoli alle primissime posizioni nazionali per qualità. Tale riconoscimento, li rende particolarmente attrattivi, così come la città che li ospita».

Le difficoltà logistiche che sempre più emergono insieme alle difficoltà istituzionali a livello superiore (Governo, Regione, Provincia) e della oggettiva penuria di risorse «si corre il rischio che molti istituti non siano in grado, proprio per la loro posizione di attrattività scolastica, di soddisfare ed accettare gran parte delle domande di iscrizione», sottolinea ancora la Buttiglieri.

L’idea è quella di poter raccogliere le necessità e criticità in maniera puntuale e analitica «per consentire un adeguato ed efficace ruolo da parte dell’Amministrazione che da sempre si pone vicina alle esigenze territoriali».