Lavena Tresiana – Juventus: sfida tra Giovanissimi

Lavena Ponte Tresa - Giovanili Tresiana Juventus

Giornata di grandi emozioni, oggi, per le squadre dei Giovanissimi della Lavena Tresiana, in trasferta a Torino per un pomeriggio di amichevoli le giovanili della Juventus.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Giovanili Tresiana Juventus 4 di 4

In campo le squadre dei 2007 e 2003.

Ad accompagnarli, per l’occasione, anche il sindaco Massimo Mastromarino, la vicesindaco Donata Mina Stocchi e l’assessore allo sport Giuseppe Pellegrino.

Le partite si sono disputate a Vinovo, nel centro sportivo della Juventus inaugurato nel 2006, che ha ospitato anche la Nazionale azzurra.