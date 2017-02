Per la Lavena Tresiana grandi emozioni sul campo della Juve

Lavena Ponte Tresa - Lavena Tresiana Juventus 2

Grande soddisfazione per le squadre dei Pulcini e Giovanissimi della Lavena Tresiana, che ieri erano in trasferta a Torino per affrontare i coetanei delle Giovanili della Juventus nel Centro sportivo di Vinovo.

Una giornata indimenticabile, non solo per i ragazzini che hanno giocato sull’erba dove si allenano i grandi campioni della Juve, ma anche per il team e il folto gruppo degli accompagnatori: mamme, nonni, simpatizzanti e, non ultima, una selezione della Giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Mastromarino.

“Davvero una bella esperienza – racconta Mariella Broggi, segretaria della squadra – ma sopratutto una grande opportunità per la nostra società. Il risultato non conta: logicamente abbiamo perso perché il livello non è lo stesso, ma vedere i nostri iscritti e i loro mister sul campo di Vinovo è stato molto emozionante”.

I ragazzini – 12 dei Pulcini e 19 dei Giovanissimi – hanno giocato ma anche incontrato alcuni dirigenti della squadra torinese: “Una bellissima accoglienza da parte della Juve e conclusione con una merenda offerta dalla loro società. Per noi davvero una giornata di emozioni, con tanto pubblico da Lavena Ponte Tresa a sostenere i ragazzi”.

La trasferta si è conclusa con uno scambio di doni: “Abbiamo regalato alla Juve il nostro gagliardetto e una nostra maglia della divisa incorniciata”.