Lavori in centro, l’amministrazione incontra i cittadini

Partono i lavori un una delle arterie della città: cosa succede per i residenti?

Questo sarà l’argomento di un incontro informale che avverrà domani, giovedì 9 febbraio alle 13 in Comune a Luino alla presenza dei vertici della polizia locale e dei rappresentanti amministrazione comunale.

Invitati i residenti delle vie interessate dai lavori, come citato nell’ordinanza della polizia locale del 4 febbraio (ORDINANZA VIABILITA’ VIA XV AGOSTO PER LAVORI ASPEM) scorso e ribadito in una comunicazione del Comune, che riguarda il rifacimento della rete idrica di Via XV Agosto.

LAVORI – Nella comunicazione si fa riferimento ad un crono programma dei lavori che partiranno:

– all’intersezione Via Sereni/Via XV Agosto dal 13 al 17 febbraio: i lavori non influiranno sulla regolare circolazione;

– tratto di strada di Via Piazza Risorgimento che costeggia il Parco Ferrini dal 20 al 21 febbraio – i lavori non influiranno sulla regolare circolazione;

– Via XV Agosto – su l’intero tratto di strada – dal 27 febbraio al 7 marzo- i lavori comporteranno l’interdizione al traffico veicolare ed il divieto di sosta – i residenti e i commercianti non potranno transitare con i loro veicoli dalle 7,30 alle 18,00 – nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica il transito veicolare è garantito e l’asfalto ripristinato – nelle giornate di interdizione al transito veicolare di Via XV Agosto, il traffico sarà deviato in Via Battisti/Via Sbarra;

– tratto di strada di Via XV Agosto che costeggia il Parco Ferrini dal 9 marzo al 14 marzo sempre ad eccezione delle giornate di mercoledì, sabato e domenica – restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato sinistro discendente di via XV Agosto;

– Via XV Agosto – su l’intero tratto di strada – dal 16 marzo al 31 marzo – ad eccezione delle giornate di mercoledì, sabato e domenica – il cantiere si sposta in funzione dei lavori di allacciamento dei privati dalla vecchia alla nuova tubazione – restringimento della carreggiata e divieto di sosta su l’intera via;

ASFALTATURE – Alla fine dei lavori si deciderà la tempistica del ripristino finale dell’asfalto a seguito di un congruo tempo di assestamento del manto stradale.

COMUNICAZIONI ASPEM – L’Aspem provvederà alla distribuzione, casa per casa, dell’ordinanza, accompagnata da una lettera in cui descriveranno i lavori e le tempistiche.