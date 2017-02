Lavori in corso, viale Trieste chiuso al traffico

Le foto di Malnate

Il Comune di Malnate da oggi sarà interessato da lavori di ripristino stradale che determineranno una modifica della normale viabilità nell’area della Stazione; infatti da giovedì 9 febbraio, nel tratto di strada di viale Trieste dopo l’incrocio con via De Mohr e sino all’incrocio con via Pola, sarà proibita la sosta su entrambi lati.

Da lunedì 13 febbraio, inoltre, lo stesso tratto di strada verrà chiuso al traffico automobilistico, ad eccezione dei residenti che non potranno comunque accedere alle loro abitazioni con le proprie autovetture dalle ore 8 alle ore 17 .

La durata dei lavori è prevista per circa una settimana, 10 giorni e questa condizione viabilistica potrebbe determinare un incremento del traffico nella zona della stazione ferroviaria.

Per questo motivo il Comune ha deciso di agevolare la difficoltosa circolazione veicolare permettendo il transito automobilistico in via De Mohr anche nell’ora d’ingresso e di uscita pomeridiana delle scuole elementari “Cesare Battisti” per tutta la durata della chiusura di viale Trieste .

Nel territorio saranno installati cartelli con l’indicazione dei percorsi alternativi consigliati ai cittadini.

«Ci scusiamo anticipatamente – spiegano dal Comune – con tutti coloro che potranno subire inconvenienti da questo provvedimento, giustificato comunque dalla necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità fisica dei cittadini».