Lavori in stazione, il sottopasso chiude fino al 30 giugno

Chiuderà dal 15 febbraio il sottopasso pedonale della stazione FS. Il tunnel che collega via Palermo al piazzale della stazione passando per le banchine dei treni verrà chiuso per lavori fino al prossimo 30 giugno.

Un provvedimento che creerà non pochi problemi alle centinaia di pendolari che quotidianamente lasciano la propria auto nel parcheggio di via Rovereto o agli studenti che studiano al Verri e che utilizzavano proprio quell’accesso per raggiungere la banchina. Ora tutti si troveranno costretti a fare un giro molto più lungo con l’unico percorso alternativo che prevede il passaggio dal sottopasso veicolare di via Torquato Tasso e l’accesso in stazione dall’entrata di piazza Volontari della Libertà.

La chiusura, però, porterà finalmente all’abbattimento delle barriere architettoniche che fino ad oggi affliggevano la stazione. La chiusura del collegamento permetterà infatti sia riqualificare il sottopasso sia sopratutto la costruzione di due ascensori al servizio delle banchine. Per i lavori, commissionati da Rfi, sono stati stanziati 800.000 euro.