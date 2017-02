Lavori sul raccordo della A8: più problemi in uscita che in entrata

La coda c’è, ma non è apocalittica. I lavori lungo il raccordo dell’autostrada a Varese passano la prova del lunedì mattina senza troppe differenze rispetto agli altri giorni. Il serpentone di auto che arriva dalla A8 e si infila verso il semaforo di Largo Flaviano non è molto più lungo di quello che normalmente si trova in quel tratto, riferisce la Polizia Stradale.

Molti automobilisti si devono essere informati per tempo e -nonostante i criptici messaggi dei pannelli luminosi in autostrada- hanno scelto strade alternative: dalla strada del lago fino alla Pedemontana. Paradossalmente molti più problemi si sono registrati in uscita dalla città. Gli automobilisti che dal piazzale si immettono nella bretella non sono abituati alle code, mentre il senso unico alternato istituito in quel tratto di strada obbliga ad un nuovo e improvviso stop.

Complessivamente, comunque, la situazione non è delle più semplici. Per entrare a Varese dall’autostrada ci vuole fino ad un’ora di tempo e i disagi potrebbero continuare fino al 10 marzo. Anas ha infatti ricevuto l’autorizzazione per lavori fino a quel giorno, interventi che sono definiti urgenti e non procrastinabili. Il cantiere in questione si trova tra il km 2+150 e il km 2+350, vale a dire all’altezza del ponte di via Gasparotto.

L’ingresso a Varese è un punto delicato, dove già in condizioni normali si registrano incolonnamenti: anche il ponte storico dell’autostrada sopra via Gasparotto è già stato oggetto di piccoli crolli e di lavori in emergenza nel 2015 (vedi qui) e nel 2016 (qui).