Le Acli in vista delle elezioni: “Diciamo insieme di cosa ha bisogno la città”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato dalle Acli di Cassano Magnago, per presentare l’iniziativa ideata in vista delle elezioni amministrative comunali del 2017

In prospettiva delle prossime elezioni amministrative, che tra qualche mese interesseranno anche la nostra città, con le quali saremo chiamati a scegliere il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale, le ACLI di Cassano Magnago intendono porsi in un atteggiamento propositivo di grande attenzione e stimolo al dibattito pre-elettorale.

Coerentemente con il proprio ruolo di associazione cristiana “dalla parte della gente”, che opera sul territorio in vari ambiti della vita sociale, culturale ed etica, il nostro circolo, in prospettiva delle elezioni ed analogamente a quanto fatto in altre occasioni, vuole raccogliere osservazioni e proposte ed analizzare le esigenze dei cittadini riguardo vari aspetti della nostra vita cittadina.

A questo scopo è stato predisposto un questionario che verrà sottoposto ai propri iscritti e gli utenti dei servizi offerti presso la nostra sede, cercando di dare voce al maggior numero possibile di persone.

Sono stati identificati otto ambiti di interesse della vita cittadina ed attraverso il questionario verrà chiesto agli interlocutori di stabilire per questi un ordine di importanza. I temi proposti sono:

-AMBIENTE

-CASA E TERRITORIO

-CULTURA, SCUOLA, SPORT

-DIPENDENZE

-LAVORO E COMMERCIO

-PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

-SERVIZI ALLA PERSONA

-VIABILITA’ E STRADE

Ognuno degli ambiti viene di seguito approfondito chiedendo ai compilatori di evidenziare problematiche e priorità da affrontare.

Una volta completata la raccolta dei questionari, prevista per l’inizio del mese di marzo, ed elaborate le risposte, la presidenza del circolo si farà promotrice di un confronto con i candidati sindaci in occasione del quale verranno sottoposti i risultati dell’indagine, chiedendo quale impegno i candidati intendono assumere riguardo gli aspetti evidenziati dalla nostra base associativa.