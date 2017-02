Le bellezze di Casciago in una mostra fotografica

foto varie di eventi vari

Sant’Eusebio, Villa Valerio, Villa Castelbarco, la statua di Sant’Agostino, il Ponte del Diavolo. Ma anche tanta natura, campi, boschi, fiori. Sono questi i soggetti scelti dai cittadini di Casciago che hanno partecipato al concorso fotografico indetto dal Comune e chiamato “Un anno a Casciago”.

Sono arrivate circa 70 foto, inviate da 25/30 fotografi: i migliori saranno premiati sabato 25 febbraio in Comune, nella sala della biblioteca, alle 10.30. Le foto scelte saranno organizzate in una mostra che sarà visibile sabato 25 e domenica 26 febbraio in biblioteca, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. In futuro ci sarà anche la possibilità di vedere gli scatti più belli che rappresentano Casciago nei luoghi istituzionali del Comune.

La giuria del concorso (composta da un rappresentante del Comune, un fotografo professionista, un membro individuato dalla Pro Loco di Casciago, un rappresentante per ognuna delle tre associazioni dei genitori attive in paese, un rappresentante indicato dai commercianti locali) premierà le tre foto giudicate migliori con premi che vanno da 200 € a 100 €. Premi anche per la miglior foto scattata da un under 18 (hanno partecipato attivamente anche alcuni ospiti del Villaggio Sos di Morosolo), la miglior foto storica e la fotografia che ha ricevuto più like sulla pagina facebook del Comune di Casciago. Altre quattro fotografie riceveranno delle menzioni speciali.