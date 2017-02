Le campane restaurate sul sagrato della basilica di sant\'Agnese

Le campane tornano sul campanile del battistero di sant’Agnese. Dopo la loro posa simbolica sul sagrato per la festa patronale questa volta le campane tornano a Somma Lombardo definitivamente per essere issate sulla struttura.

L’intervento, che è previsto tra mercoledì 15 febbraio e venerdì 17 febbraio, sarà decisamente spettacolare perché le campane saranno issate per mezzo di un’autogru dalla ditta bergamasca che si è occupata del restauro.

Proprio per permettere i lavori sarà anche chiusa e vietata la circolazione e la sosta in via Zancarini, a fianco della chiesa, così come in via Mameli tra via Melzi e via Galli.

L’intervento sarà molto lungo e complesso. Fin dall’inizio della settimana verranno trasportati alcune parti della componentistica necessaria al sostegno della campane che saranno issate tra mercoledì e giovedì dopo il castello.