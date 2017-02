Le Farfalle sfidano Il Bisonte per garantirsi i playoff

UYBA - Bisonte Firenze (inserita in galleria)

Dopo la gioia – sofferta – per il passaggio ai quarti di finale di CEV Cup ai danni di Minsk, la Unet Yamamay è pronta per la sfida di domenica al “Mandela Forum” contro Il Bisonte di Firenze (inizio partita ore 17), che nella gara di andata giocò un bruttissimo scherzo alle farfalle, battendole per 0-3 sul taraflex del Palayamamay.

Motivo in più, in casa UYBA, per non sottovalutare le avversarie: una vittoria potrebbe dare la quasi matematica partecipazione ai playoff alla squadra di Busto, ma in caso di sconfitta le toscane tornerebbero in corsa. A Firenze però Mencarelli potrà finalmente contare a pieno regime su Vasilantonaki e Stufi, già viste in campo a Minsk e ora pronte a scendere in campo dall’inizio, o comunque per tratti lunghi di partita.

Le fiorentine, allenate da come Marco Bracci, sono attualmente al nono posto in classifica, a quota 20 punti (e una gara da recuperare), otto in meno delle farfalle ma sei in più della “linea salvezza”. Il team toscano dovrebbe presentarsi tra le mura amiche con Bechis al palleggio in diagonale con Sorokaite, la bustocca Calloni e Melandi al centro, la portoricana Enright e l’azera Bayramova in banda, Parrocchiale libero.

QUI CLUB ITALIA

Turno interno, al PalaYamamay (ore 17, ingresso gratuito agli abbonati UYBA), per il Club Italia Crai di coach Lucchi che ospita a Busto la Foppapedretti Bergamo, quarta forza del campionato.

Test tutt’altro che semplice per le azzurrine che però devono mettere punti in classifica per tentare di raggiungere una salvezza che a questo punto è tutt’altro che semplice visti i sette punti da rimontare su Monza. Il Club Italia recupererà comunque Orro, visto che gli esami svolti in settimana hanno dato il via libera all’utilizzo della talentuosa palleggiatrice 19enne. La Crai si affida, nella circostanza, anche ai precedenti: nello scorso campionato le azzurre vinsero in casa e costrinsero al tie-break le orobiche fuori casa.

Il Bisonte Firenze – Unet Yamamay Busto Arsizio

Firenze: 1 Sorokaite, 2 Brussa, 3 Bechis, 4 Bayramova, 5 Norgini (L), Enright, 8 Bonciani, 9 Melandri, 10 Parrocchiale (L), 11 Repice, 12 Pietrelli, 13 Calloni. All. Bracci.

Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Arbitri: Feriozzi – Turtù

Il programma (8a di ritorno)

Imoco Volley Conegliano-Metalleghe Montichiari (sabato 25, ore 20:30); Pomì Casalmaggiore-Liu Jo Nordmeccanica Modena (Sabato 25 ore 20:30); Igor Gorgonzola Novara-Saugella Team Monza; Sudtirol Bolzano-Savino Del Bene Scandicci; Club Italia Crai-Foppapedretti Bergamo; Il Bisonte Firenze-Unet Yamamay Busto Arsizio