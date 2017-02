Le Iene in città alla ricerca della Luino triste

Foto varie

L’hanno cercata, la Luino triste esternata dai comici, e chissà cos’hanno trovato: nel primo pomeriggio di oggi in città era presente una troupe de Le Iene, il famoso programma di intrattenimento di Italia Uno.

La redazione della trasmissione Mediaset è stata evidentemente incuriosita da tutto il putiferio scatenatosi in Città la scorsa settimana dopo il servizio di Repubblica.it in cui Enzo Iacchetti, Massimo Boldi e Francesco Salvi usarono toni piuttosto critici circa le potenzialità del centro dell’Alto lago, descritto in maniera molto dura: “Qui c’è poco, è una città trista da dove si fugge”.

Una boutade, neppure troppo celata, che non è suffragata dai dati, ma che si riferisce alla città di Piero Chiara soprattutto da un punto di vista artistico e di opportunità professionali. Ma tant’è: sui social è partito il tam tam i cui strascichi sono ancora percepibili.

Fino ad oggi, col ritorno di fiamma dettato dalle inquadrature e dai tempi televisivi del format che potremo vedere – dicono i ben informati – già nella puntata di domani sera, in prima serata su ItaliaUno.

Cosa ci sarà nel servizio? Top secret, ma forse è il segreto di pulcinella. Sappiamo che hanno detto la loro il vice sindaco Alessandro Casali – l’estensore della foto dell’arcobaleno che si infrange fra le onde del lago in una bella giornata di sole, postata su Facebook – e la consigliera comunale con delega al Commercio e al Turismo Laura Frulli, oltre a passanti esercenti e baristi, tra cui anche il gestore del caffè Clerici, intervistato anche da Varesenews.