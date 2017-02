Le querce rosse da abbattere approdano in consiglio regionale

Il nuovo consiglio comunale di Castellanza dopo le elezioni del giugno 2016

La questione delle querce rosse che il Comune di Castellanza vuole abbattere nel cimitero cittadino approda anche in Commissione Ambiente e Protezione civile che ascolterà, giovedì 9 febbraio prossimo alle ore 10,30 in audizione, un gruppo di cittadini fra cui i consiglieri comunali d’opposizione di Castellanza Paolo Colombo e Giovanni Manelli, ed i rappresentanti del Comune per garantire il giusto contraddittorio.

L’audizione riguarderà il possibile abbattimento di alcune decine di querce rosse del cimitero cittadino che, a detta dell’amministrazione comunale, creerebbero problemi di ramificazione e di fogliami eccessivi causando, in questo modo, pericoli per i cittadini.

«Ho accolto la richiesta del consiglieri Colombo e Manelli che mi hanno tenuto informato della questione creatasi legata al possibile abbattimento delle querce rosse che fra, l’altro compiranno 50 anni nel 2018 – sottolinea il presidente Luca Marsico – ascolteremo le ragioni dei cittadini che inizieranno una raccolta di firme la prossima domenica e quelle dell’ amministrazione comunale auspicando di trovare un punto di sintesi che possa, anzitutto, preservare un patrimonio ecologico del territorio della città di Castellanza».