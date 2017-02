Le religioni “si incontrano” davanti a 600 studenti

Testimoni della religione ebraica, del cristianesimo, dell’islam e del buddismo si sono incontrati a Busto davanti ad una platea gremita di studenti. Un appuntamento organizzato dal Pime in occasione della nuova edizione di Filosofarti per confrontarsi sul tema “Tra vizi e virtù… lo sguardo dell’altro per il meglio di sé”.

Ciascun testimone ha argomentato in modo originale e accattivante il tema, cercando di non essere esaustivo ma al contrario di stuzzicare la curiosità degli studenti e aiutarli a riflettere. «Per dare tempo agli studenti di elaborare delle domande e nel contempo riattivarli dopo un’ora di attenzione è stata proposta la dinamica “Diamo il meglio di noi” -spiega Valentina Sampietro dell’Ufficio Educazione Mondialità del Pime- e in questa situazione tutti i ragazzi si sono fatti coinvolgere, e devo dire anche molti professori, accettando la sfida di non far cadere i palloni. Il teatro si è così riempito di colore e di allegria».

Poiché la tavola rotonda è stata preceduta da un lavoro di attivazione di carattere laboratoriale che ha visto le educatrici del Pime incontrare gli studenti nella classi per introdurre il tema e l’approccio dialogico, le domande erano già in germe e dopo aver ascoltato i relatori alcune sono maturate. «I relatori si sono complimentati per la diversità e profondità delle domande fatte dei ragazzi -continua Sampietro- che sono andate oltre le solite richieste generali per entrare nel merito della questione». E così «dal nostro punto di vista, durante i laboratori e durante la tavola rotonda gli studenti hanno mostrato un buon interesse al tema e hanno fatto emergere oltre ai loro dubbi anche il desiderio di avere interlocutori coerenti e consapevoli a cui presentare le loro istanze».