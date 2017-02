“Le storie” arrivano su Whatsapp

Foto varie

L’avete già quel “cerchiolino” in basso a sinistra sul vostro Whatsapp? Ormai dovrebbe esserci. E’ la nuova trovata di Mark Zuckerberg che, è chiaro a tutti, se decide di fare una cosa, la fa senza tanti complimenti, asfaltando chi è arrivato prima di lui. Snapachat evidentemente gli piaceva un sacco e così dopo aver introdotto le Storie su Instagram e Facebook, ora lo ha fatto su whatsapp. Cosa significa? Semplice che il vostro stato non sarà più una foto e una bella frasetta, ma una storia, anche un mini video, se lo volete, che avrà la vita di una farfalla: 24 ore, proprio come le storie su Snapachat.

Il nuovo stato di Whatsapp: come funziona

Whatsapp ha annunciato la nuova funzione Stato, che permette l’invio e la ricezione di aggiornamenti di stato, comprensivi di contenuti media, con le persone che si conoscono. Entrata in funzione il 22 febbraio, da ora è possibile condividere con tutti i contatti – non solo con singoli o gruppi – foto, video e GIF che possono essere personalizzati con emoticon, testo e disegni, esattamente come avviene per le Stories delle altre applicazioni.

In automatico il servizio mostra gli Stati WhatsApp pubblicati a tutti gli i contatti della rubrica e questo non è cosa di poco conto: fate attenzione a quel che pubblicate.

La piattaforma però offre la possibilità di modificare le impostazioni della privacy per limitare le visualizzazioni solo a determinati contatti.

Insomma, c’è da divertirsi, se ne avete voglia.