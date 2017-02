Le uscite al cinema di mercoledì 15 febbraio

cinema film pellicole locandine

Mamma o papà? Con Paola Cortellesi ed Antonio Albanese esce al cinema il giorno di San Valentino. Dopo 15 anni di matrimonio, Valeria e Nicola decidono di divorziare consensualmente. Dopo essersi civilmente accordati su ogni aspetto, ad entrambi viene offerta un’interessante trasferta di lavoro all’estero.

Valeria, determinata a tener fede agli accordi con l’ex marito, è tentata di rinunciare e sacrificarsi per i figli, ma quando scopre che Nicola ha da tempo una relazione con una giovane infermiera va su tutte le furie e accetta subito l’opportunità professionale. Con entrambi i genitori lontani per 7 mesi, ai bambini viene chiesto di scegliere con chi stare e fra i due protagonisti esplode una guerra senza esclusione di colpi.

Ballerina è un simpatico cartoon francese, al cinema dal 16 febbraio.

Félicie, bambina della Bretagna, vive in un orfanotrofio e sogna solo di poter danzare nei più grandi teatri. Con l’amico Victor, che vuole diventare un inventore, la bimba organizza un piano di fuga per scappare dall’orfanotrofio e dirigersi verso Parigi, dove ha intenzione di diventare l’Etoile dell’Opera.

Milla Jovovich interpreta Resident Evil 6 – The final chapter. Rimasta sola dopo il tradimento di Wesker, Alice dovrà tornare dove tutto cominciò, a Raccoon City, per unirsi agli altri superstiti dell’Apocalisse e resistere all’offensiva finale della Umbrella Corporation. La battaglia finale per la sopravvivenza della razza umana sarà durissima per tutti.

Federica Stefanoni