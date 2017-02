Lele, il vincitore di Sanremo Giovani incontra i fan

Lele esposito, vincitore dei giovani

Lele incontra i fan varesini. Il vincitore della sezione “Giovani” del Festival di Sanremo, martedì 21 febbraio, alle 15 sarà al negozio Varese Dischi.

Con il brano “Ora Mai”, Lele, già finalista della scorsa edizione di “Amici”, è stato il cantate più apprezzato dei giovani presentati al festival della canzone italiana e sarà in città per incontrare tutti coloro che hanno tifano per lui.

Il negozio Varese Dischi è in Galleria Manzoni.

