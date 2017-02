L’Erasmus compie 30 anni

liuc erasmus apertura

Trent’anni di mobilità studentesca. Era il 24 febbraio 1997 quando venne presentato il “programma Erasmus”. L’idea di far circolare gli studenti in formazione appartiene a Sofia Corradi che già negli anni ’60 sosteneva la necessità di questi scambi nella percorso di formazione.

Oggi, il progetto conta oltre tre milioni e mezzo di studenti in tutto il mondo di cui il 10% italiano. Insieme a Spagna, Germania e Francia è lo stato che ha la maggiore mobilità.

Le prime cinque università italiane per studenti in uscita sono:

Alma Mater di Bologna

Università degli studi di Padova

La Sapienza di Roma

Università degli studi di Torino

la Statale di Milano.



Mentre l e destinazioni più scelte dai ragazzi italiani sono:

Spagna

Francia

Germania

Regno Unito

Portogallo

UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA

Anche dall’università varesina dell’Insubria ogni anno partono diversi studenti. Attualmente sono 145 gli studenti in Erasmus dell’Università dell’Insubria. Nell’anno accademico 2016-2017, la scelta di trascorrere un anno in un ateneo estero è stata fatta da ragazzi di tutti i corsi di laurea: una quarantina è iscritta a Economia, circa 25 sono gli iscritti a Medicina, una decina quelli del Dipartimento di Scienze teoriche applicate e 4 quelli di Scienze e alta tecnologia. Un solo alunno all’estero iscritto al corso di biotecnologie.

La parte del leone la fanno gli studenti del Dipartimento di diritto, economie e culture: ben 56 sono attualmente all’estero. Si tratta soprattutto degli iscritti al corso di scienze della mediazione interlinguistica e interculturale o a quello di turismo, cioè ragazzi che hanno già abbracciato l’interculturalità come propria formazione.

Tra le mete preferite ci sono la Germania ( 36 studenti), la Spagna ( 39), ma non mancano scelte meno popolari come Reykjavik piuttosto Vilnius.

LIUC

In aumento dallo scorso anno gli studenti Liuc in partiti o in partenza. Nell’anno accademico in corso sono 171 gli iscritti che hanno aderito al progetto Erasmus scegliendo tra una delle 87 università sparse in 24 paesi con cui Liuc ha contatti.

I più mobili sono gli iscritti a economia con 52 studenti in Erasmus nel triennio e 63 alla magistrale. Seguono quelli di ingegneria ( 20 triennale e 23 magistrale). Fanalino di coda gli iscritti a giurisprudenza ( 14) anche perché il percorso accademico italiano è molto caratterizzato.

Tra le mete più gettonate i Paesi Bassi ( 34) seguiti da Spagna, Francia, Gran Bretagna, paesi Scandinavi e Repubbliche Baltiche.

COSTI

Il freno principale alla mobilità resta comunque quello dei costi. L’Italia mette a disposizione circa 60 milioni di euro per permettere esperienze di studio in un paese europeo. Una cifra che è cresciuta nel tempo ma che rimane ancora abbastanza residuale. Così, a volte, intervengono fondi dell’ateneo di appartenenza: ciononostante, questo tipo di esperienze richiede una certa disponibilità economica personale. Ancora più difficile è la mobilità extraeuropea dove il budget scende a 12 milioni di euro.