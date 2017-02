L’ex-senatore Dem Paolo Rossi: “Sto con la pacatezza e la serietà di Orlando”

Paolo Rossi senatore della Repubblica italiana

Oggi quel che conta davvero è tornare a quella idea iniziale superando la logica del partito personale. Questa le ragioni che mi portano a sostenere, insieme ad altri che provengono dalla mia stessa esperienza politica, Orlando, oltre evidenti e positive qualità del candidato, alla sua serietà e pacatezza. Se ne sente proprio il bisogno.

Così si è espresso l’ex-senatore del Pd Paolo Rossi sul suo blog (qui trovate l’intervento integrale) in merito al cammino che si appresta ad affrontare il Partito Democratico che va verso il congresso e le primarie.

L’endorsemente dell’ex-senatore varesino è il primo in provincia di Varese, a pochi giorni dall’ufficializzazione delle candidature dei tre pretendenti alla segreteria del partito. Un partito che Rossi vede come dilaniato da “un certo personalismo integrista da un lato ed una vecchia logica politica dall’ altro”.

Per superare questo momento che gli stessi sostenitori del Pd faticano a capire, secondo Rossi la figura pacata e autorevole di Andrea Orlando è la migliore tra quelle che si sono presentate per ricucire gli strappi e rimettere in sesto una realtà politica “che – conclude Rossi – se si andasse a votare domani, uscirebbe sconfitta”.

