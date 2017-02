L’IMPRENDITORE DEL FUTURO SE NE PARLA IN UN INCONTRO GRATUITO A VARESE

Open Source Management International Group, società internazionale di consulenza aziendale, organizza un pomeriggio gratuito di riflessione sul tema: “Imprenditore 2.0”. Giovedì 9 febbraio, a partire dalle 16.00 presso il Novotel Milano Malpensa Airport (Via Al Campo, 99 Cardano Al Campo – Varese) Andrea Condello, cofondatore di Open Source Management International Group, illustrerà agli imprenditori e ai liberi professionisti, per i quali è stato pensato l’evento, quali siano le strategie vincenti, capaci cioè di trasformare ogni imprenditore di oggi in un campione del futuro.

Tappa di un tour italiano che sta portando Condello nelle principali città della penisola, “Imprenditore 2.0” giunge per la prima volta a Varese. “Per vincere nel mercato attuale – spiega Andrea Condello – è indispensabile che ogni imprenditore, ogni manager, sviluppi nuove abilità e, contemporaneamente, sia in grado di sfruttare al meglio le risorse a sua disposizione. Questo è quanto hanno fatto gli imprenditori di successo, quelli che hanno saputo trasformare la crisi dei mercati in una grande occasione di crescita per la loro azienda e questo è quanto ognuno può fare una volta comprese quali siano le azioni necessarie a determinare il proprio successo personale e imprenditoriale”.

Uno degli spunti di riflessione più interessanti del pomeriggio sarà dedicato ai principi della delega efficace: “Molti imprenditori – conclude Condello – lamentano di non avere più tempo perché si ritrovano a essere i tuttofare della loro azienda: ecco a loro voglio dire che esistono strategie consolidate che permettono di trasformare questa condizione di sofferenza”.

INGRESSO LIBERO