Lipu, incomincia la stagione di visite per le famiglie

Festa delle Oasi LIPU

Riprende un nuovo anno di eventi e corsi assieme alla Lipu in Palude Brabbia, una lunga pausa invernale per creare e offrire nuove attività immersi nella Natura della Riserva e non solo.

Si comincia domenica 19 Febbraio – alle ore 14.30 con Un laboratorio per famiglie “PENNE AL VENTO” per scoprire i segreti del mondo alato osservando al microscopio piume e penne delle diverse forme e colori e al termine un laboratorio in cui realizzeremo un pennario e un quiz per metterci famiglie. Con l’arrivo della bella stagione abbiamo anche già messo in programma un paio di corsi; per chi ama sporcarsi le mani con terriccio è in partenza il “Corso Orto” alla sua terza edizione. Tre incontri al sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Per imparare quello che c’è da sapere su fertilizzanti, ammendanti, malattie, parassiti, danni alle piante e su come progettare un orto biologico famigliare per ottenere, anche in un piccolo spazio, verdure saporite e sane.

Per chi preferisce passeggiare in natura, armato di macchina fotografica, è invece pronto il corso di ”Fotografia naturalistica”. Il corso è Indirizzato a principianti e fotoamatori che vogliono avvicinarsi con un occhio di riguardo alla diverse tecniche alla fotografia naturalistica: macro, landscape, digiscoping con un primo approccio al fotoritocco e molto altro. Il corso prevede 5 Lezioni al sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e 2 uscite di approfondimento sul campo.

I corsi si svolgeranno presso l’aula didattica ad Inarzo in via San Francesco, tutte le informazioni dettagliate su questi e i prossimi eventi sono disponibili sul nostro nuovo sito e alla pagina facebook PALUDE BRABBIA OASI LIPU.