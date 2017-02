Lo sciopero blocca Linate, meno disagi a Malpensa

Malpensa, le piste e il cuore nascosto dell'aeroporto (inserita in galleria)

Disagi contenuti, a Malpensa, per il doppio sciopero dichiarato da sindacati di base e sigle confederali (cui si aggiungono Anpac e Anpav).Una situazione quasi speculare a quella dell’altro aeroporto milanese gestito da Sea, Linate, dove invece più massiccia è la presenza di Alitalia.

Già nei giorni scorsi la compagnia tricolore aveva annunciato e predisposto preventivamente la cancellazione del 60% dei voli. A farne le spese è stata appunto soprattutto Linate, con diversi voli interni e internazionali annullati, mentre a Malpensa è stato cancellato il volo su New York JFK delle 13, uno dei tre unici voli intercontinentali Alitalia rimasti sullo “scalo della brughiera”.

Altri disagi hanno riguardato Easyjet, anche se in misura meno visibile: tra mattina e pomeriggio sono state annullate le partenze da Malpensa per Bari, Amsterdam, Palermo, Barcellona, Catania e Lussemburgo. In serata sono previste cancellazioni dei voli su Napoli, Palermo, Catania, Copenhagen.

Complessivamente 11 le cancellazioni a Malpensa, 46 a Linate.