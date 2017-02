Lo specchio della Strada Ros

“Lo specchio è arrivato, e tra pochissimo lo monteremo”. Lo afferma l’ufficio tecnico di Cocquio Trevisago dopo la richiesta di un gruppo di residenti.

Galleria fotografica Lo specchio della Strada Ros 3 di 3

Succede che in una via del paese un gruppo di cittadini scrive al Comune per aver risposta di un problema a loro detta piuttosto grave: un’uscita pericolosa sulla strada statale 394 che taglia in due l’abitato del paese. Si tratta dei residenti della Strada Ros che hanno contattato Varesenews per sottoporre il loro problema.

“Praticamente – scrive Mirco, che per questioni di privacy preferisce non vengano diramate le sue generalità per esteso – sul lato destro di Strada Ros è presente il muro di una casa che rende impossibile completamente la possibilità di vedere le auto se sopraggiungono da Gavirate in direzione Gemonio, mettendo noi a rischio di un sinistro stradale tutti i sacri giorni. Spesso dobbiamo retrocedere dopo aver già occupato parzialmente la SS394, al limite evitiamo l’incidente”.

Secondo il lettore l’ufficio tecnico di Cocquio è informato della faccenda, ma ancora lo specchi non si vede.

Da qui la notizia di queste ore.

Lo specchio c’è e verrà presto installato: il punto sta in un problema tecnico legata alla staffa; a breve verrà risolto e i residenti della via Ros potranno uscire dalla loro casa in maniera più sicura.

Per illustrare il problema alla redazione è stata inviata anche una documentazione fotografica che spiega la questione.