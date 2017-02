Longhin: “Gli uffici amministrativi dei pompieri sono al freddo”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere provinciale Giuseppe Longhin in merito alla caserma dei vigili del fuoco

Da qualche giorno lo stabile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese risulta essere in parte privo di riscaldamento; in particolare la sezione che riguarda gli uffici amministrativi in via Legnani.

Il guasto, già visionato dai manutentori interni riguarda la rottura della caldaia che deve essere sostituita. Non è possibile utilizzare riscaldatori elettrici in quanto la linea elettrica non è adatta a sopperire a tale carico e potrebbe mettere a rischio il funzionamento dei computer e quindi la vigilanza antincendio che potrebbe avere ripercussioni sui vari eventi in provincia.

Mi chiedo perché la Provincia, proprietaria e responsabile delle manutenzioni, non intervenga lasciando a rischio incendio la zona di Varese e provincia. Invece di continuare a variare il bilancio con prelievi, l’ultimo di 74 mila euro, per coprire le spese legali per cause intentate dai dipendenti provinciali, bisognerebbe che questa amministrazione cominci a dare servizi e sicurezza. Dopo la cancellazione della polizia provinciale e il dissesto delle strade provinciali ora a rischio sono i servizi dati dai Vigili del Fuoco.