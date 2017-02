Longhin replica a Vincenzi

Riceviamo e pubblichiamo

In attesa di leggere la “sentenza che presto sarà disponibile”, come lo stesso presidente Vincenzi letteralmente ha affermato, “sono a chiedere: è vero che il Governo ha tagliato 35 milioni di euro alla Provincia di Varese negli ultimi 3 anni di cui 20 solo nel 2016? Perché Vincenzi, prima forte promotore della cancellazione delle Province previste dal referendum del 4 dicembre, ora per mantenere il suo posto chiede a regione Lombardia “che la Regione sia adesso più puntale nel girare le risorse che spettano alle province”? cosa sarebbe successo di questi fantomatici 54 milioni in caso di vittoria del SI al referendum? Sarebbero stati cancellati?

Come può un ente con debito di 54 milioni di euro da risanare in 10 anni spenderne 44 per collocare Tutor in tutte le strade provinciali? Ci dica il presidente Vincenzi di quanto è in rosso la cassa della provincia, quali sono i fornitori non pagati nel 2014 (anno del “buco”), se ci sono azioni legali contro la Provincia o segnalazioni di disservizi fino ad ottobre 2014 (data dell’insediamento della prima amministrazione Vincenzi). Questi sono i segnali di un “buco”, il resto sono giroconti contabili e l’inizio di una campagna elettorale a Tradate, non si spiega altrimenti la presenza del sindaco Cavallotti alla conferenza stampa e l’influenza di quest’ultima sul presidente.