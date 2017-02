L’Openjobmetis attende il posticipo, Caja: “Spremiamoci in difesa”

Openjobmetis - Banco di Sardegna 76-83

La Openjobmetis dovrà attendere fino a lunedì sera per scendere in campo: i biancorossi saranno infatti impegnati nel posticipo del 27 febbraio contro la The Flexx Pistoia (20,45, al PalA2A), un match dal quale è necessario ricavare due punti per rinvigorire una classifica che vede Cavaliero e compagni all’ultimo posto.

A tre giorni dalla palla a due, coach Attilio Caja ha fatto il punto della situazione: «Per noi è stata una settimana anomala visto che giocheremo il posticipo: è durata più del solito (c’è stata anche l’amichevole vinta a Legnano ndr – QUI l’articolo), e ci porta alla prima di una serie di partite importantissime. Sappiamo quello che dobbiamo fare e conosciamo ciò che ci aspetta – dice il tecnico pavese – abbiamo già alle spalle un buon lavoro ma abbiamo altro tempo per prepararci a dovere. Dovremo impostare il match su una grande energia dal punto di vista difensivo: la posta in palio è altissima, servirà una prova di livello anche perché se saremo bravi in retroguardia potremo prendere fiducia anche in attacco».

La The Flexx di Enzino Esposito ha costruito le proprie fortune tra le mura amiche, ma questo non può essere un motivo per approcciare il match in modo leggero. «Pistoia è squadra capace di giocare molto bene a ritmo alto, in contropiede, con molti possessi in transizione; noi però giochiamo in casa e dobbiamo far valere coraggio, energia e aggressività. Dovremo essere bravi a trasformare la tensione di questa partita in un grande impatto emotivo». L’avvicinamento però è giudicato positivo: «In questi giorni – afferma Caja – ho osservato la squadra e dico che si sta preparando bene, in modo serio e consapevole sia del momento del campionato sia dell’importanza che riveste ogni singola partita».

(Dopo 19 giornate): Milano 32; Avellino 26; Venezia 24; Sassari, Reggio E. 22; Trento, Pistoia, Capo d’Orl. 20; Brescia, Brindisi, Torino, Caserta 18; Cantù 14; Pesaro 12; Cremona, VARESE 10.