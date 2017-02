L’Orage porta al Pasta il “rock delle montagne”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

L’Orage è una band di origini valdostane che definisce la propria musica “il rock delle montagne”. In realtà è una fusione equilibrata tra folk, canzone d’autore e rock. Venerdì sera, 3 febbraio, alle 21, saranno sul palco saronnese per un concerto che si trasformerà in una festa.

Assistere a un concerto de L’Orage è un’esperienza entusiasmante e indimenticabile. Più di due ore di musica originale, interessante all’ascolto e invogliante alla danza. Un’autentica tempesta di suoni e parole.

L’organetto diatonico, il violino, il clarinetto, la cornamusa, la ghironda e gli altri strumenti suonati dai due poliedrici fratelli polistrumentisti Rémy e Vincent Boniface si mescolano sul palco alla singolare voce di Alberto Visconti e alle sue liriche non ortodosse. E poi la forte base rock costituita dal basso elettrico di Marc Magliano, dalla batteria di Florian Bua e le raffinate atmosfere, a volte pesanti e a volte leggerissime, evocate dalle chitarre elettriche e acustiche di Memo Crestani.

Un’esperienza intensa che esplora il repertorio dei quattro album del gruppo, “Come una festa” (2009), “La Bella Estate” (2012), “L’Età dell’Oro” (SonyMusic 2013) e soprattutto dell’ultimo “Macchina del Tempo” (SonyMusic/Ph.D. 2016) prodotto da Enrico “Erriquez” Greppi della Bandabardò, coinvolgendo costantemente lo spettatore che diventa man mano parte attiva dello spettacolo, ridendo e commuovendosi seguendo il sottile filo di narrazione musical-letteraria portato avanti dal gruppo. Fin dai loro esordi è stato chiaro che “Come una Festa” non è solo il titolo del loro primo, profetico, album ma la perfetta descrizione di un loro spettacolo: un’esperienza musicale unica in Italia capace di coniugare il piacere della canzone d’autore e quello della musica strumentale di eccellente fattura con la carica di una festa paesana. Nel 2014 hanno partecipato da protagonisti al concerto del Primo Maggio a Roma.

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Venerdì 3 febbraio | ore 21.00

L’Orage in:

L’ORAGE LIVE

concerto rock/folk

Alberto Visconti: voce, chitarra classica

Rémy Boniface: violino, organetto diatonico, ghironda, mandolino, voce

Vincent Boniface: organetto diatonico, cornamuse, sax tenore, clarinetto, organo, bansuri, low whistle, voce

Matteo ‘Memo’ Crestani: chitarra elettrica, chitarra acustica, mandolino, charango, dobro

Florian Bua: batteria

Marc Magliano: basso elettrico

Biglietti:

intero € 15

ridotto over70 € 12

ridotto gruppi organizzati € 12

ridotto under26 € 12