L’orchestra studentesca in concerto per sostenere il Cuamm

Lucia De Giorgi e lo staff

Domenica 28 febbraio alle ore 17,30 l’Orchestra Giovanile Studentesca della Provincia di Varese si esibirà in concerto presso il Salone Estense del Comune, in via Sacco 5.

L’ingresso sarà ad offerta libera, che verrà devoluta all’associazione “Medici con l’Africa Cuamm”, un’importante organizzazione non governativa che, ormai dal lontano 1950, interviene con medici e studenti a favore delle popolazioni povere non solo in Africa ma anche in Asia, Medio Oriente e America Latina. Il concerto sostiene, in modo più specifico, il progetto “Prima le mamme e i bambini” che vuole prendersi cura dei primi 1000 giorni di vita dei piccoli, con particolare attenzione ai problemi di malnutrizione.

L’impegno umanitario fa parte degli obiettivi dell’orchestra, che suona spesso a favore di diverse associazioni benefiche. I concerti sono seguiti con interesse e forniscono un’ottima occasione di incontro tra ragazzi, istituzioni, associazioni e genitori.

Il repertorio comprende pezzi senza tempo di sicuro interesse per il pubblico presente.

Ecco la lista dei brani in programma

Blowin’ in the wind – Bob Dylan

Can’t Help Falling In Love – G. Weiss, H.Peretti, L. Creatore

Halleluja – L. Cohen

Il cerchio della vita, dal film “Il Re Leone” E. John

Imagine – J. Lennon

Knockin’ On Heaven’s Door – Bob Dylan

New York New York – F. Ebb, J. Kander

Paradise – Coldplay

We are the world – L. Ritchie, M. Jackson

What a wonderful world – G. D. Weiss, B. Thiel

Yesterday – J. Lennon, P. Mc Cartney

Your song – E. John