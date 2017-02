Loris Ribolzi e Angela Grimoldi alla Ghiggini

pittori, quadri, dipinti, sculture

Inaugura sabato 25 febbraio la doppia mostra di Loris Ribolzi e Angela Grimoldi alla Galleria Ghiggini di Varese. Due titoli che insieme esprimono il sentimento che anima il progetto studiato ad hoc dagli artisti dove saranno presentati i nuovi lavori dello scultore che per l’occasione proporrà una rinnovata ricerca espressiva su angeli, volti e colori. La pittrice Angela Grimoldi esporrà un ciclo di opere ispirato ai merli e ai loro racconti.

Loris Ribolzi è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, svolge ricerche ed esperienze sulle tecniche, sulla materia e sull’immagine. Nel suo lavoro utilizza diversi materiali come legno, ferro, gesso, ceramica e vetro. Dal 2002 collabora con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

“Gli angeli hanno le ali e qualche volta volano. Sono diversi tra loro. Non sono sempre buoni. Possono essere dispettosi e bugiardi o suadenti come sirene. Alcuni hanno contatti con ninfe, streghe e folletti. Di loro si sa poco. Volti ricavati da blocchi compatti di bagolaro (spacca sassi) tagliati con linee secche, semplici e decise velocemente. Lasciati a riposare. Improvvisamente colorati con pigmenti puri. Non vogliono dire niente di più di ciò che ognuno ci può vedere”.

Angela Grimoldi è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Renato Guttuso è il primo vero maestro di Angela che ha frequentato il suo studio di Velate. Pittrice di grandi formati e di raffinato mestiere acquisito in tanti anni di lavoro con molteplici materiali e tecniche. Angela negli anni si è dedicata alla sperimentazione in diversi campi artistici realizzando quadri di importanti dimensioni e installazioni in Francia, Svizzera, Turchia, Cina e Giappone. I suoi lavori figurano in collezioni in Italia e all’estero.

“Cosa raccontano i merli? Pochi lo sanno. Pochi li ascoltano. Pochi conoscono il loro linguaggio. Pochi fanno domande ai merli e ancora meno ricevono risposte. Ad Angela a cui i merli raccontano storie e fanno confidenze inutile chiedere cosa dicono: non ve lo dirà mai”.

Galleria GHIGGINI 1822 / via Albuzzi 17 / Varese

dal 25 febbraio al 21 marzo 2017

Inaugurazione sabaro 25 febbraio ore 17

orario: da martedì a sabato 10-12.30 / 16-19

0332.284025 / galleria@ghiggini.it / www.ghiggini.it