Luci spente in Comune e in biblioteca per M’illumino di meno

castellanza municipio

Luci spente a Palazzo Brambilla Venerdì 24 Febbraio dalle ore 18,00 per dare un importante segnale di sensibilizzazione verso il tema dell’utilizzo e del risparmio energetico. Anche il Comune di Castellanza aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M’illumino di meno” patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e da Caterpillar Radio2.

La campagna ha fissato per venerdì 24 febbraio alle 18.00 lo spegnimento delle luci negli uffici comunali e nei palazzi dei Comuni. E l’Amministrazione Comunale castellanzese ha deciso di spegnere le luci sia a Palazzo Brambilla, sede comunale, che alla Biblioteca Civica di piazza Castegnate 2bis.

Ma l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Castellanza sul fronte del risparmio energetico non si limita al solo spegnimento simbolico delle luci. Il Comune, infatti, proseguirà anche quest’anno nell’intervento di sostituzione di tutte le vecchie lampade dell’illuminazione pubblica a vapori di mercurio (ormai fuori legge, inquinanti e con un consumo di energia almeno 4 o 5 volte superiore a quelle a LED) con lampade a LED.

Dopo averne sostituite oltre un migliaio negli anni passati, ora ne verranno sostituite una cinquantina nelle prossime settimane e poi le rimanenti 340 saranno sostituite entro l’anno, dopo l’approvazione del bilancio, grazie ad un accordo con Enel.

Intanto il Comune di Castellanza invita tutti a spegnere le luci Venerdì 24 Febbraio dalle ore 18,00 alle ore 18,15.

Cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi multinazionali, astrofili, società sportive, gruppi scout, istituzioni, associazioni di volontariato, università, cral aziendali, ristoranti, negozianti e artigiani tutti uniti per diminuire i consumi in eccesso e mostrare all’opinione pubblica come un altro utilizzo dell’energia sia possibile.