Luino “Ha i colori di Chiara e Sereni, ed è bella anche sotto la pioggia”

«Luino città dai colori meravigliosi amati da Vittorio Sereni e Piero Chiara»

Andrea Pellicini non è persona dai modi triviali, ma si è dovuto calmare non poco prima di replicare in maniera tranquilla e compassata al video di Repubblica.it che descrive la città come un posto triste e dalle tinte in bianco e nero.

«Sono, siamo molto arrabbiati. Anzi, di più», è stato il primo commento a caldo del sindaco, raccolto per telefono.

Poi è arrivata la replica ufficiale ai grandi comici di Luino che, nel filmato, descrivono la cittadina del Lago Maggiore come una terra triste e piovosa.

«Luino ha colori meravigliosi – afferma il sindaco – esaltati da Piero Chiara e Vittorio Sereni. Siamo famosi per i nostri bravissimi comici, ma abbiamo anche una importante tradizione letteraria e poetica, che ha saputo dare grande risalto alla bellezza del nostro paesaggio, illuminato dal sole e accarezzato dalle brezze di Inverna e Tramontana. Il filmato di Repubblica non rende per nulla onore alla nostra terra, che comunque rimane bella anche sotto la pioggia».

Il sindaco, a questo punto, a dimostrazione delle sue affermazioni, invia un filmato realizzato lo scorso anno da Tv Sat 2000 sui Borghi Più Belli d’Italia.