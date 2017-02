Luisa Cuoci per la Consulta Arnate-Madonna in Campagna

Cresce la mobilitazione di chi si candida nei diversi quartieri di Gallarate, per le Consulte rionali (si vota il prossimo 19 marzo).

Luisa Cuoci si candida per la Consulta Arnate-Madonna in Campagna: 39 anni, lavora ed è socia in un’agenzia immobiliare in centro a Gallarate dal 2001. È stata tra le promotrici della lista Gallarate Futura alle scorse elezioni comunali.

La sua candidatura nasce “in rete” con altre tre donne: «Insieme ad un gruppo di amiche abbiamo deciso di candidarci, ognuna nel suo quartiere: a Sciarè-Cedrate si candida Carmen Ignazi, a Caiello-Cascinetta Giorgia Baila, per Centro-Ronchi Valentina Pignatelli. Parlando con le persone ogni giorno – anche in centro città – conosco molti problemi da vicino, su tutta Gallarate. Faccio parte anche dell’associazione di commercianti FARCO e sono quindi in contatto con gli esercenti».

Quali sono problemi e priorità per il quartiere? «Le prime necessità sono legate all’illuminazione e alla sicurezza: nella zona in cui risiedo, in via Aleardi-via Adige, siamo alle prese con furti quotidiani. Poi ci sono gli spazi verdi da ripristinare: i giardinetti di via Firenze e via Madonna in Campagna sono abbandonati, con le panchine divelte. Rispetto al centro i rioni sono abbandonati a partire dalle zone più centrali: ad esempio ad Arnate è stata rifatta alcuni anni fa la piazza, per poi non organizzare alcun evento e non sfruttarla: è una situazione di cui si lamentano per primi i negozianti».