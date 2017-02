L’Uyba fatica a Minsk ma alla fine strappa l’accesso ai quarti

Futura Volley Uyba 2016 2017

Non è certo una bella UYBA quella vista in campo a Minsk nella partita di ritorno degli ottavi di finale di CEV Cup. Pisani e compagne perdono per 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 24-26, 15-10) ma il risultato è sufficiente per strappare un biglietto per la partecipazione ai quarti di finale, in virtù della precedente vittoria per 3-0 al Palayamamay.

Le farfalle hanno giocato male, come affermato dalla stessa Diouf, la migliore in campo con 28 punti (43% offensivo) a fine partita: “Abbiamo giocato male, malissimo. Ci è andata bene perché loro a un certo punto sono calate nel punto a punto. In ogni caso non possiamo pensare di affrontare così il prossimo turno perché altrimenti sarà un disastro”.

Da segnalare il ritorno in campo di Federica Stufi, subentrata nel secondo set a Berti, dopo essere stata ferma per l’infortunio alla coscia rimediato il 18 gennaio scorso durante il trofeo Mimmo Fusco.

Le bielorusse hanno sfoderato un’ottima prestazione e si sono presentate agguerrite, mostrando un gioco decisamente migliore rispetto a quanto visto al Palayamamay.

Le bustocche affronteranno ora le bulgare del Linamar Bekescsabai, l’andata sarà in trasferta, il ritorno a Busto Arsizio presumibilmente il 15 marzo. Adesso però le biancorosse devono concentrarsi sulla trasferta di campionato a Firenze, che le vedrà impegnate, domenica contro Il Bisonte.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile al palleggio in diagonale con Diouf, Berti e Pisani al centro, Fiorin e Martinez in banda, Witkowska libero.

Nel primo set la UYBA prende subito vantaggio con Diouf e Fiorin, abili a sfruttare le difese di Martinez (2-4); la dominicana si fa vedere anche in prima linea e realizza la doppietta del 5-8, poi le padrone di casa si rifanno sotto con buoni attacchi al centro (11-12). Qualche errore biancorosso e le ottime difese bielorusse portano al primo vantaggio Minsk (15-14). Si procede a braccetto (19-19 dentro Stufi per Berti), con la UYBA che sorpassa ed allunga con Martinez (20-22). Il set sembra ben indirizzato per Pisani e compagne ma il Minchanka non molla e piazza un parziale di 5-0 (25-22), sfruttando anche troppe imprecisioni delle farfalle.

Nel secondo parziale la UYBA riparte bene con Diouf (2-4), ma le padrone di casa rimettono subito il parziale sui binari dell’equilibrio (5-5). Martinez attacca forte e tiene avanti le bustocche (8-9), ma le farfalle sembrano avere un po’ in freno a mano tirato e non riescono a staccare (11-11), soffrendo molto gli attacchi di Kavalchuk. Martinez sale in cattedra e trova il break (12-15), ma Minsk recupera di nuovo (14-15); Mencarelli fa entrare in campo Vasilantonaki per Fiorin e la UYBA prova di nuovo a fuggire (15-18 ok Stufi), ma il parziale è tutt’altro che deciso (19-19 dentro anche Berti per Pisani). Le bielorusse ci credono e sorpassano ancora (21-19), Moneta dà una mano in seconda linea, Vasilantonaki pareggia (22-22); nel finale la UYBA non sbaglia più e chiude con il muro di Diouf (22-25).

Nel terzo set la Unet Yamamay è molto fallosa e il Minsk ne approfitta (8-6); l’attacco bustocco fatica a mettere a terra la palla, mentre il Minchanka difende, ricostruisce ed allunga a +5 (12-7). Il trend del parziale sembra segnato (15-11), ma il muro di Stufi e l’attacco di Diouf riaccendono la speranza (16-15). Due ace di Hryshkevich lanciano le padrone di casa verso la conquista del set (22-19); finisce 25-21 con l’attacco di Kavalchuk.

L’avvio di quarto set è ancora pro Minsk, che ora gioca con il coltello fra i denti e si porta subito sull’8-4. Martinez prova a dare la scossa con il bell’attacco dell’8-5, ma Kavalchuk è ancora devastante e respinge il tentativo bustocco (11-6). Diouf e due muri di Pisani rimettono in carreggiata la UYBA (11-11), ma il trend dice sempre Minsk (14-12); le farfalle riescono a mettere la testa avanti grazie al servizio di Diouf e a tre attacchi di Vasilantonaki (15-17), Moneta (dentro per Martinez) attacca, Signorile sigla l’ace del 18-20. L’errore in attacco di Minsk regala il 20-22 alla UYBA, ma si va ai vantaggi. Decidono due muri di Stufi (24-26).

Nel tie break Mencarelli tiene in panchina Martinez (al suo posto moneta) e Fiorin (al suo posto Vasailantonaki) con le padrone di casa che conducono e chiudono senza troppi problemi (15-10).

IL TABELLINO

Minchanka Minsk – Unet Yamamay Busto Arsizio 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 24-26, 15-10)

Minchanka Minsk: Haniyeva ne, Tsupranava ne, Stoliar 12, Kananovich 3, Tupikina ne, Fedarynchyk (L), Charnavets 7, Silantsyeva 5, Seryk 13, Kavalchuk 17, Hryshkevich 8, Dudkina 1.

Unet Yamamay Busto Arsizio: Stufi 7, Signorile 1, Cialfi ne, Fiorin 9, Witkowska (L), Martinez 14, Diouf 28, Moneta 2, Berti 1, Negretti, Pisani 5, Vasilantonaki 6.

Arbitri: INIEDBAL Anna, MARDAR Iulia

Note. MinsMinsk: battute sbagliate 6, ace 8, muri 8. Busto: battuta sbagliate 7, ace 2, muri 12.