M5S: “Via l’amianto dalle scuole, bloccati i fondi”

“Finalmente è stato sbloccato il fondo regionale da 10 milioni di euro per l’edilizia scolastica. La priorità massima per l’utilizzo di questi fondi sarà, come abbiamo chiesto e ottenuto, legata a interventi di rimozione dell’amianto. E’ da più di anno che il M5S, in Commissione e Consiglio regionale, tiene alta l’attenzione su questo tema praticamente assente dal dibattito politico. L’anno scorso erano almeno 886 gli istituti in cui era censita la presenza di materiale cancerogeno. Da qui una serie di atti che hanno impegnato la Giunta regionale a intervenire: l’amianto va rimosso al più presto.

Questa è una importante vittoria del Movimento 5 Stelle, finalmente le politiche regionali si occupano di problemi concreti come il rischio per la salute nei luoghi dove i nostri figli e gli operatori scolastici trascorrono moltissime ore”, così Andrea Fiasconaro, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Lombardia.

“Ora i Comuni si devono attivare al più presto per essere pronti con progetti cantierabili per partecipare al finanziamento. E’ importante il contributo di tutti per liberare le scuole lombarde dall’amianto. Non dimentichiamo che ci potranno essere risorse aggiuntive a disposizione: Regione Lombardia le integri nel fondo al più presto”, conclude Fiasconaro.