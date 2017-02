Madre Teresa a Varese per sempre

Foto varie

Le reliquie di Madre Teresa di Calcutta arriveranno a Varese venerdì, ma ci resteranno per sempre: in arrivo da Roma, dall’ordine che lei stessa ha costituito e che le custodisce, non solo saranno esposte solennemente nella basilica di San Vittore dal loro arrivo, venerdì 3 a domenica 5 febbraio, in apertura del Mese per la Vita, ma resteranno in città per l’eternità: per tutto il mese di febbraio accolte in una delle navate laterali, poi in una serie di Chiese della città e del Varesotto, poi sotto la cura della Chiesa varesina.

Una iniziativa promossa dai volontari laici del Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Varese Onlus, e delle associazioni di aiuto alla vita che a febbraio di ogni anno organizzano ogni il Mese per la vita.

«I vescovi italiani hanno scelto per quest’anno come riferimento una figura che è rispettata non solo dai cattolici ma universalmente – ha commentato monsignor Luigi Panighetti, che sarà “ospite” delle reliquie in san Vittore – Una figura che ha fatto delle scelte radicali per servire tutto l’uomo, indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche e sociali. Nella sua figura noi non solo possiamo onorare una persona che ha assunto la fede cristiana in maniera integrale, ma una persona che in nome di quella fede ha servito l’uomo sempre e comunque. Spesso i santi vengono vissuti come personaggi dell’iperuranio, ma questa è una figura piu concreta, l’abbiamo quasi incontrata, ha realmente incrociato le nostre vite».

Una affermazione che sarà resa concreta da uno dei tanti incontri di questo mese dedicato alla vita, con la testimonianza di due persone che l’anno realmente conosciuta, Marina Ricci e Renato Farina, lunedì 13 febbraio nella cripta della chiesa di Masnago.

«Ci tengo a sottolinerare il tema dell’attualità per l’attenzione all’uomo che ha questo avvenimento cittadino – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Noi viviamo fortunatamente in una città ricca, ma dove l’attenzione per gli altri cresce in maniera significativa. L’attenzione per gli altri è un tema che caratterizza la vita cittadina. I bisogni però sono sempre piu elevati, e l’attenzione va tenuta alta».

UN WEEKEND PER CELEBRARE L’ARRIVO DELLE RELIQUIE

L’arrivo delle reliquie di santa Teresa di Calcutta è previsto per venerdì 3 alle 10, con una prima celebrazione solenne, e resteranno nella navata centrale fino alla conclusione della messa vespertina della domenica, quella delle 17.30. Durante il weekend è prevista anche una messa “speciale” di inaugurazione del mese per la vita, sabato 4 alle 18. Nei giorni seguenti di febbraio, come già anticipato, resteranno nella basilica di san Vittore, anche se in una navata laterale.

LE ALTRE INIZIATIVE DEL MESE PER LA VITA

Non ci sarà nel mese però solo questa occasione per riflettere: sono organizzati anche una serie di appuntamenti, intitolati «Madre Teresa: una matita nelle mani di Dio», che quest’anno sono specificamente dedicati alla santa.

Lunedì 13 febbraio, alle 21, nella cripta della chiesa di Masnago, ci sarà per esempio la testimonianza dei giornalisti Marina Ricci e Renato Farina, che hanno personalmente conosciuto la Santa. Alla serata è stato dato il titolo «Santa Madre Teresa. Lo splendore ed il dono dell’amore».

Per approfondire la figura di Madre Teresa è stata allestita anche la mostra “Lo facciamo per Gesù. Madre Teresa: la mistica dei poveri” che sarà aperta al Battistero di San Vittore dal 19 al 25 febbraio (orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).

Una messa particolare sarà a lei dedicata giovedì 23 febbraio alle 17: si terrà nella cappella dell’ospedale del Ponte e sarà presieduta da monsignor Luigi Stucchi con don Roberto Rogora. La funzione sarà dedicata, oltre che alla figura di Madre Teresa, anche e soprattutto agli Angeli Urbani di Varese, per ringraziare i volontari che si adoperano quotidianamente per poveri e senzatetto in città.