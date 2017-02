Madre Teresa di Calcutta è arrivata in San Vittore

E’ arrivata pochi minuti prima delle 10 di venerdì 3 febbraio la reliquia di Santa Madre Teresa di Calcutta, da oggi patrimonio spirituale della città di Varese.

Galleria fotografica L'arrivodella reliquia di Madre Teresa 4 di 17

Dopo una breve processione all’interno della basilica, mentre all’esterno non cessava la pioggia battente, la reliquia è stata posta sull’altare principale dove resterà fino a domenica 5. Verrà posizionata poi, per tutto il mese di Febbraio, in un altare laterale.

Il primo passo di questa donazione ai fedeli varesini è stata la la lettura, in latino, dell’attestato di veridicità della reliquia, che d’ora in poi verrà custodita a Varese. A seguire, la messa mattutina che ha visto, data la presenza della Santa, una straordinaria partecipazione di fedeli a lei legati: come è stata definita dal decano di Varese che ha celebrato la messa, santa teresa di Calcutta è stata «Un dono di Dio per i poveri, e un grande dono per la Chiesa».

L’arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta sono solo una delle iniziative del mese per la Vita, l’evento che ne apre il percorso: l’elenco delle iniziative è nel libretto, che potete leggere in pdf.

LA REGISTRAZIONE DELLA DIRETTA: