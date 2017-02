Magnete sul contatore, così il fast food risparmiava l’80% sulla bolletta

corrente enel

Come poteva un fast food consumare così poca energia elettrica? E’ partito da questo dubbio il controllo di Enel e Polizia che martedì 28 febbraio ha portato alla denuncia del titolare del My Chicken di Busto Arsizio, un noto fast food di via Gaeta, nell’area compresa tra il mercato e la stazione Nord.

Il controllo è stato effettuato dal reparto verifiche di Varese di Enel che ha monitorato i consumi del locale pubblico, riscontrando il costante calo di consumi energetici. Così è scattato il blitz, con i tecnici di Enel che sono riusciti a trovare uno speciale magnete che, se appoggiato sul contatore, permette di consumare energia senza che l’apparecchio lo rilevi.

Una tecnica facile da attuare che, secondo una prima stima, in questo caso avrebbe portato ad uno sconto sulla bolletta di circa l’80%, per un valore economico complessivo che si sta ancora valutando. Proprio per questo il titolare è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica con mezzo fraudolento. L’Enel, nel frattempo, ha inoltrato il proprio verbale alla Procura della Repubblica oltre ad aver immediatamente sospeso la fornitura di energia elettrica al locale.

Un fenomeno, quello del furto di corrente elettrica, che negli ultimi tempi ha subito un vero e proprio boom. Nella sola Lombardia l’anno scorso sono stati recuperati 62 gigawattora di energia mentre nei primi due mesi del 2017 sono state accertate frodi per 10 gigawattora.