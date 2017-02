“Mai più il silenzio” contro i genocidi

vera vigevani

“Per favore, mai più il silenzio” . L’invocazione di Vera Vigevani è il titolo scelto per il convegno che si terrà venerdì 17 febbraio 2017 nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio.

Tema dell’incontro, che si terrà dalle 12.15 alle 13.45, è la denuncia dei crimini dei genocidi più conosciuti della storia, dal dramma della Shoah fino alla triste vicenda dei desaparecidos in Argentina. Il convegno vedrà protagonista Vera Vigevani, tra le fondatrici dell’associazione Madres de Plaza de Mayo. Leggi anche Varese - Una lezione di solidarietà e giustizia con Vera Vigevani Jarach

- Una lezione di solidarietà e giustizia con Vera Vigevani Jarach Varese - “Nunca mas”: Vera Vigevani ricorda i giorni del dolore

- “Nunca mas”: Vera Vigevani ricorda i giorni del dolore Tradate - Una pianta per ricordare la figlia di Vera Vigevani Jarach

- Una pianta per ricordare la figlia di Vera Vigevani Jarach Tradate - Giorno della memoria: il Curie ospita Vera Vigevani

- Giorno della memoria: il Curie ospita Vera Vigevani Gazzada Schianno - Vera Vigevani racconta il dramma dei desaparacidos italiani

Ebrea nata in Italia, deve emigrare in Argentina a causa delle leggi razziali introdotte dal regime fascista. In Sudamerica, Vera inizia una nuova vita, ma il 25 giugno 1976 scompare la figlia Franca, inghiottita dalla repressione del regime dittatoriale del generale Videla, che in quel periodo fa scomparire, gettandoli in mare, gli oppositori al regime, che diverranno celebri col nome di “desaparecidos”.