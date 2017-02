Malnate ha eletto i suoi rappresentanti di quartiere

Le foto di Malnate

Si sono svolte oggi, domenica 6 febbraio, le elezioni dei rappresentanti dei Comitati di quartiere nel comune di Manate. I comitati sono stati istituiti al posto delle Consulte di Zona, che dopo otto anni di attività non hanno dato le risposte desiderate.

Le candidature erano state raccolte attraverso un bando pubblicato alla fine dello scorso anno e che si è chiuso venerdì scorso.

Soddisfatto dei risultati ottenuti il sindaco Samuele Astuti: « Siamo molto soddisfatti per il risultato di questa mattina. Sono in molti ad essersi candidati nei diversi comitati e ad aver illustrato le proprie proposte. E soprattutto c’è stata una bella risposta di partecipazione da parte della popolazione di Malnate che dimostra sempre di voler partecipare con proposte e idee per la nostra città. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari istituzionali Sansone e tutta la squadra per aver lavorato alla costituzione dei comitati di quartiere: aumentare gli spazi di democrazia è sempre molto importante. Il coinvolgimento e le sollecitazioni provenienti dalla popolazione sono centrali per noi e i Comitati di quartiere, sono certo, saranno un utile canale in questo senso»

Di seguito i risultati

ZONA A – CENTRO, FOLLA E BARAGGIA. Votanti: 107

Folador Marco 27

Bonometti Diego 20

Francescotto Gianfranco 18

Pizzuti Sabrina 15

Cichello Mariano 12

Croci Luca 8

De Castro Udo 7

ZONA B – ROGOREDO E ROVERA. Votanti: 27

Longo Giovanni 14

Della Moretta Maurizio 8

Fornoni Isidoro 4

Innocenti Antonio 1

ZONA C – GURONE. Votanti: 95

Ghielmi Francesco 41

Munari Carla 34

Negro Stefano 20

ZONA D – SAN SALVATORE. Votanti: 47

Cocchi Guido 14

Macchi Anna 14

Martino Massimiliano 9

Columella Biagio 8

Gatto Alessando 1

Schede nulle 1