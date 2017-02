Marcello Cardona nuovo questore di Milano

marcello cardona

Marcello Cardona è il nuovo questore di Milano.

«Ho sentito questa mattina Marcello Cardona e mi sono congratulato con lui, ci vedremo appena si insedia. Sono molto lieto che arrivi a Milano – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni in merito alla nomina di Marcello Cardona a nuovo questore di Milano.

Fu proprio Maroni, quando era ministro dell’Interno, a nominare Cardona questore: «Lo feci su proposta dell’allora capo della Polizia Manganelli, che lo stimava molto – precisa il governatore – e questa mattina, nel corso del nostro colloquio telefonico, abbiamo ricordato proprio la figura di Manganelli».

Cardona è stato questore a Varese dal 2009 al 2012, quando poi venne trasferito a Livorno. Per Marcello Cardona è la seconda volta alla Questura di Milano: è stato già per 13 anni alla questura di Milano, dal 1982 al 1995, dopo aver diretto per un anno la squadra mobile di Sondrio e quella di Lecco. «Auguro buon lavoro a Marcello Cardona, sicura che con competenza e professionalita’ sapra’ ‘dirigere’ nel migliore dei modi la partita piu’ importante e affascinante della sua carriera» Viviana Beccalossi, assessore della Regione Lombardia al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta’ metropolitana, usa un riferimento ai trascorsi da arbitro di serie A, per salutare la nomina a capo della Questura di Milano: «Per lui si tratta di un ritorno – conclude Viviana Beccalossi – conosce bene la citta’ e sono certa sapra’ affrontare al meglio tutte le criticita’ del territorio, a partire dalle periferie e dalla Citta’ metropolitana».