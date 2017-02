Marco Castoldi per Arnate: “Prima dei progetti serve l’ascolto dei quartieri”

arnate generiche

«Gallaratese dalla nascita, arnatese da sempre», Marco Castoldi – 41 anni, impiegato in un’azienda privata di servizi informatici – si candida per la Consulta rionale Arnate-Madonna in Campagna.

Castoldi si candida in continuità con l’impegno con l’associazione Buon Vicinato, che è nata nel “villaggio di via Padova” e poi nel tempo ha rafforzato il legame con l’intero quartiere di Arnate, con diverse iniziative di pressione sull’amministrazione e di promozione sociale in contatto con altre realtà del quartiere (come l’oratorio) e della città (come le reti sociali attivate negli ultimi anni). «Per noi è abbastanza chiaro l’obbiettivo: vogliamo concretizzare quando abbiamo portato avanti in questi anni con il Buon Vicinato, dare una mano a risolvere i problemi segnalati dai cittadini, sviluppare idee e progetti per i quartieri. La consulta non deve essere solo un ufficio reclami, in un contesto di rione deve puntare a valorizzare la realtà del quartiere e sostenere iniziative che si stanno sviluppando».

«È positivo che con le Consulte si dia la possibilità ad un cittadino non schierato politicamente di entrare in qualche modo nelle istituzioni: chi meglio di un residente può conoscere le necessità del quartiere? A partire dalle piccole cose, che sono sotto gli occhi di tutti ma che possono sfuggire alla macchina comunale. La cosa più importante di tutte è che la gente già in questa fase partecipi. Quanto alle proposte, credo che si debba partire dall’ascolto del quartiere, delle esigenze e di quello che già esiste e si muove».