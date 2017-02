Maroni: “Duecento milioni per la banda ultra larga”

Foto varie

«Non basta essere collegati con banda larga, serve la banda ultra larga: pochi mesi fa abbiamo concordato nuovi investimenti per oltre 200 milioni di euro con il Ministero dello Sviluppo economico per collegare in rete e ad alta velocita’ cittadini e imprese lombarde. Questo rendera’ ancor piu’ competitiva la nostra economia».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni intervenendo al convegno ‘Tutela dei diritti nel web: la parola agli esperti della Rete’.

L’evento, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia situato al trentanovesimo piano, e’ stata anche l’occasione per presentare il “Manuale di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione” curato da Ruben Razzante e giunto alla settima edizione.

INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE - “Siamo una Regione – ha continuato il presidente Maroni – naturalmente portata all’innovazione. Per quanto riguarda le infrastrutture digitali abbiamo gia’ il 75% delle zone collegate con la banda larga. Per tutte le imprese, soprattutto quelle a conduzione familiare, la presenza di una connessione alla Rete e’ molto importante perche’ consente di lavorare sul proprio territorio. Non abbiamo risorse cosi’ abbondanti per fare tutto quello che vorremmo fare ma, sicuramente, siamo concentrati su questo tema”.

POST VERITA’ E’ PREOCCUPANTE - Riguardo allo specifico delle notizie sul web e al concetto di ‘post-verita” il presidente Maroni ha citato un articolo pubblicato da Mattia Feltri oggi sul quotidiano La Stampa: “Mattia Feltri sostiene che bisogna scordarsi le fake news – ha ricordato il presidente Maroni – e invece ci si deve abituare ai ‘fatti alternativi’. Ossia non veri. E’ una situazione che mi preoccupa”.

I PARTECIPANTI - Ai lavori sono intervenuti Federica Zanella, presidente Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) Lombardia; Antonello Busetto, direttore Assinform; Claudio Giua, digital strategy advisor gruppo l’Espresso; Giovanna Maggioni, direttore generale Upa (Utenti pubblicita’ associati), Vincenzo Di Vincenzo Caporedattore centrale Ansa Lombardia.