Maroni e Gallera al “112 day”

Foto varie

Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore al Welfare Giulio Gallera interverranno, questa mattina, 11 febbraio, all’evento organizzato all’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, a Milano, nell’ambito della giornata europea del Numero Unico Emergenza (NUE) “112 Day”.

Nel corso della manifestazione, che coinvolge tutte le Istituzioni che operano nell’ambito del Numero Unico dell’Emergenza 112: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso sanitario, Protezione civile, Polizia locale, oltre alle Associazioni del soccorso e all’Associazione socio-educativa ‘Ragazzi On The Road’, si potrà anche scaricare “Where Are U”, l’app per l’emergenza collegata alle Centrali uniche di Risposta del NUE 112 della Lombardia e di Roma per il distretto 06.