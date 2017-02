Maroni ha deciso: “Ospedale unico a Beata Giuliana”

varie

Il nuovo ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate si farà e l’area scelta per la nuova costruzione sarebbe quella di Cascina dei Poveri a Beata Giuliana, al confine con Gallarate ma in territorio di Busto Arsizio.

Queste le intenzioni rivelate dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni alla presenza dell’assessore all’urbanistica di Busto Arsizio, Isabella Tovaglieri che conferma: “Ieri (venerdì) ho preso parte ad un incontro in Regione sulla riforma della sanità e il presidente Maroni ha rivelato la scelta che ricadrebbe sul territorio di Busto”.

Scartate, dunque, le altre ipotesi in campo tra terreni donati da privati e aree pubbliche ma con differenti caratteristiche. Nell’area di Cascina dei Poveri è presente anche il rudere della antica cascina che dovrebbe essere salvata e – magari – recuperata come si ipotizza da diversi anni.

Ospedale unico Gallarate-Busto commento sindaco Cassani

Così commenta invece il sindaco di Gallarate Andrea Cassani: «Ho incontrato Maroni mercoledì mattina, già sapevo dell’intenzione di confermare il progetto. La mia preoccupazione era capire se il progetto parte o non parte: se l’obbiettivo prossimo di fare l’ospedale è imminente si procede in quel senso, in caso contrario avrei chiesto di potenziare le strutture esistenti» (si discute molto dei servizi e degli accorpamenti tra reparti dei due ospedali). «L’importante per noi è che ci sia una soluzione moderna e non più due nosocomi malandati». E quanto alla scelta del terreno in territorio di Busto? «Ahime hanno scelto Busto Arsizio, ma capisco la logica: spostandosi di 200 metri, si risparmiano una quindicina di milioni. Busto ha avuto la fortuna di avere due aree pubbliche e una donata, a Gallarate non abbiamo questa fortuna: anche come amministrazione sforzo abbiamo provato a sederci a trattare con diversi proprietari, per ottenere una disponibilità a trattare sulle aree».

C’è poi il capitolo dei due ospedali “storici”: «Siamo in attesa di Gallera che convochi nuovo comitato di pilotaggio: si parlava di conservare anche le aree all’interno del centro cittadino di Busto e di Gallarate per nuovi servizi, ci interessa anche capire quale sarà invece l’area sfruttabile per la città».

Ospedale unico Gallarate-Busto commento Massimo Brugnone Pd

Così commenta la notizia il consigliere comunale del Pd Massimo Brugnone: «Maroni ha deciso. Il nuovo ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate nascerà sul territorio di Beata Giuliana. Non lasciamo, però, che le scelte sulla nostra sanità vengano solo calate dall’alto. Lunedì 27 febbraio, alle 21.00, ci troviamo per parlare insieme di costi e opportunità di questa scelta. Con noi il Segretario regionale Alessandro Alfieri e il Presidente della conferenza dei Sindaci ATS Samuele Astuti».