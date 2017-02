Massironi, Sulutumana e Musicanti di Brema al Giuditta Pasta

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Il prossimo sarà un weekend pieno di proposte al teatro di Saronno. Venerdì 10 Marina Massironi con “Che razza di Otello?”, spettacolo tutto esaurito da tempo. Ci sono invece ancora dei posti disponibili per il concerto dei “Sulutumana” (sabato 11) e per lo spettacolo per bambini “I musicanti di Brema” (domenica 12).

Venerdì 10 febbraio | ore 21.00 – Marina Massironi in: “Ma che razza di Otello?”

Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. Se ce la racconta Verdi in musica, è un melodramma. Se a raccontarla è un’attrice poliedrica come Marina Massironi, la fosca vicenda del Moro diventa un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi del Cinquecento e dell’Ottocento, con inaspettate e pungenti irruzioni nella stretta attualità.

Biglietti: intero € 25 | ridotto over70 € 22 | ridotto gruppi organizzati € 20 | ridotto under26 € 15

Sabato 11 febbraio | ore 21.00 – Sulutumana in: “Giù A Manetta”

La canzone d’autore dei Sulutumana è costituita da un intreccio di strumenti e di generi miscelati in un misto di folk, pop, con spunti jazz e rock, per ottenere un linguaggio musicale sapientemente contaminato. Il risultato è una musica di grande impatto e sorprendente raffinatezza, arrangiamenti curatissimi, uno spirito schietto e sanguigno, colto e popolare al tempo stesso.

Biglietti: intero € 15 | ridotto over70 € 12 | ridotto gruppi organizzati € 12 | ridotto under26 € 12

Domenica 12 febbraio | ore 16.00 – Kosmocomico Teatro in: “I Musicanti Di Brema”

A Brema la città dove tutto è musica e gioia tutti, ma proprio tutti, bambini, vecchi, cani, gatti, asini, poveri, ammalati, possono trovare quello che hanno sempre cercato: la felicità!

Con queste parole inizia lo spettacolo: si racconta dell’asino, del cane, del gatto, del gallo e del viaggio verso quella città, Brema, dove i bambini ridono, i vecchi suonano, i malati guariscono, i poveri mangiano.

Uno spettacolo comico, musicale e teatrale per il mondo dell’infanzia. Uno spettacolo denso, poetico, evocativo, divertente, perché suonare, divertirsi e divertire, è la felicità.

Biglietti: intero € 8 | ridotto € 6