Mastini ridotti all’osso, disco rosso ad Alleghe

Un primo terzo di gara difficile costringe i Mastini a tornare a mani vuote da Alleghe, dove la squadra di Fedrizzi ha giocato domenica sera la 22a partita del campionato di Serie B.

Il risultato finale, 5-2 per le Civette, è maturato infatti quasi per intero nella frazione di apertura, quando i padroni di casa hanno messo a segno un poker che ha azzerato le speranze giallonere. Fontanive (in superiorità) e Meneghetti hanno aperto le danze siglando il 2-0 dopo 7′ di gioco; Varese ha reagito con la rete di Francesco Borghi (che poi ha mancato il pareggio da buona posizione) ma prima della sirena è toccato di nuovo a Meneghetti e De Toni siglare il 4-1 nel giro di meno di un minuto, quando ormai la pausa era all’orizzonte.

Varese, che si è presentata nel Bellunese con le rotazioni ridotte davvero all’osso, è poi stata trafitta una quinta volta da Fontanive sul finire del terzo centrale addirittura in inferiorità numerica, mentre è toccato a Sorrenti arrotondare il risultato finale, su assisti di Privitera, con l’uomo in più.

I gialloneri hanno così collezionato la seconda sconfitta in tre giorni, perché venerdì sera avevano giocato a Chiavenna per l’ultimo turno di Coppa Italia. 5-2 il punteggio finale per i padroni di casa; di Francesco Borghi e Andreoni le reti mastine.

Alleghe – Hc Varese 5-2 (4-1; 1-0; 0-1)

Marcatori: 6.14 Fontanive (A – ast De Toni, Soppera), 7.08 Meneghetti (Veggiato), 16.15 F. Borghi (V), 18.59 Meneghetti (A – Scopelliti), 19.44 De Toni (A – Veggiato, Lorenzi); 36.00 Fontanive (A), 47.40 Sorrenti (V – Privitera).

Varese: Bertin (Crippa); F. Borghi, Papalillo, Rivoira, Termanini; Di Vincenzo, Sorrenti, Privitera, P. Borghi, Mandelli, Ziliani, E. Mazzacane, Principi, Andreoni. All. Fedrizzi.