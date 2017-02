Mastini trafitti in casa a fil di sirena

Le foto dell'hockey

Resta inchiodato a quota 17 in classifica l’HC Varese che ieri sera – domenica 12 – ha perso in casa anche contro il Chiavenna, penultima forza della Serie B. Sconfitta beffa quella rimediata dalla squadra di Fedrizzi, che ha subìto il gol decisivo quando mancavano appena 10″ al suono della sirena conclusiva. (foto: Hc Chiavenna)

Di Stricker la rete che ha deciso il match e consegnato i tre punti agli ospiti, al terzo successo stagionale sui gialloneri in quattro partite, contando anche i confronti di Coppa Italia. Una marcatura arrivata quando l’overtime era imminente, e con esso almeno un punticino a entrambe le contendenti, quello che sarebbe bastato a Varese almeno a muovere la graduatoria in direzione nono posto.

Invece la posta piena prende la direzione di Chiavenna: i verdeblu sono stati i primi a muovere il punteggio con una bordata di Stricker in diagonale che è valsa lo 0-1 sul finire del primo terzo. Poi ecco il raddoppio di Piroso arrivato subito dopo un palo colto da Michael Mazzacane. Sotto di due gol, ecco che la reazione giallonera si è concretizzata, con Rivoira grande protagonista: il difensore Mastino, fratello del portiere del Chiavenna, ha vinto il duello in due occasioni e in pochi minuti ha raddrizzato il risultato. Poi l’ultimo terzo senza reti e il supplementare imminente: un’attesa rotta da Stricker che ha difeso il disco in zona d’attacco e fatto secco Tesini per il definitivo 2-3.

HC Varese – HC Chiavenna 2-3 (0-1; 2-1; 0-1)

Marcatori: 17.32 Stricker (C – ast Canale, Blanc); 25.55 Piroso (C – Durand, Lo Russo), 36.16 Rivoira (V – M. Mazzacane), 38.24 Rivoira (V – F. Borghi, Andreoni); 59.50 Stricker (C – Tenca, Canale).

Varese: Tesini (Bertin); F. Borghi, Papalillo, Rivoira, Mazzacane; Di Vincenzo, Sorrenti, Privitera, Andreoni, M. Mazzacane, Odoni, Ziliani, Principi, P. Borghi, Merzario, Mandelli. All. Fedrizzi.