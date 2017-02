Mastini, ultima recita con l’Appiano

Le foto dell'hockey

Si chiude in casa l’esperienza di questa stagione per i Mastini di coach Massimo Fedrizzi. Domenica 26 febbraio i gialloneri ospitano infatti l’Appiano con ingaggio iniziale alle ore 19,30.

Match sulla carta dal pronostico largamente a favore degli ospiti: i Pirates sono in piena corsa per il primo posto anche se, a due giornate dal termine (Varese invece è all’ultima), hanno un punto di ritardo dall’accoppiata Fiemme-Caldaro e sono appaiati al Merano. Gli altoatesini, insomma, hanno tanto da chiedere dalla gara contro i Mastini mentre i gialloneri possono al massimo sperare di riacciuffare il nono posto. Posizione comunque inutile per agguantare i playoff e difficile da riprendere dopo il controsorpasso di Como e Renon.

Il match sarà però utile per un ultima sgambata sul ghiaccio e per i saluti da parte dei tifosi, uno zoccolo duro che ha seguito con passione una stagione lunga e che si è rivelata piuttosto difficile. L’obiettivo di raggiungere i playoff è infatti svanito piuttosto presto, anche se un’impennata a gennaio aveva riportato in corsa i Mastini che, nel frattempo, hanno perso per strada anche alcuni giocatori.